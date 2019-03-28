韓國瑜密訪港澳中聯辦惹議 范世平：他4月訪美備受考驗

2019-03-28 19:13

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜訪中密訪港、澳「中聯辦」中共高幹，更與國台辦主任劉結一唱和「九二共識」，遭國內人士質疑賣台。對此，台師大政研所教授范世平指出，韓國瑜預計4月訪問美國的行程，將備受考驗。

「韓國瑜即將面臨美國的考驗。」范世平在臉書表示，韓國瑜22、23日先後進入在香港、澳門主導「一國兩制」的「中聯辦」，並會見兩位主任，引發外界非議；當韓還在中國時，美國在台協會（AIT）26日於臉書分享國務院21日發布有關香港當前公民權和自由狀況的報告；AIT也在貼文中提到，美國副總統彭斯22日在華府接見支持香港前政務司司長陳方安生，而她支持香港民主。

范世平說，當韓國瑜進入箝制香港民主的「中聯辦」時，美國是否解讀為是韓國瑜對「一國兩制」是採取較為包容的態度，這恐怕是美國難以接受的。他認為，韓國瑜4月份將前往訪問美國，到時他勢必要接受美國的詢問，「最後是否與這次柯文哲訪美一樣，被美方認為沒有完成應有的答卷，值得繼續觀察」。

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