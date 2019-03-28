傳銓敘部下令徹查 柯文哲亂調副局長人事案喊卡

2019-03-28 16:35

〔記者楊心慧／台北報導〕本報獨家報導，柯市府將兩位資深常任事務官，文化局和觀傳局副局長互調，違反文官體制調動，引發內部不滿；未料，北市府下令人事案暫緩，據了解，喊卡原因是銓敘部下令徹查此案，但中午北市文化局已舉辦歡送會，觀傳局原本歡送會訂在下午5點也宣布取消。

文化局副局長李麗珠、觀傳局副局長陳譽馨各在自己的局處待約20年，資歷相當深，兩人卻被高層無預警調動至從未踏足的領域，由於陳譽馨僅能調任文化局行政職，李麗珠資歷也無法直接調觀傳局，北市府高層甚至為此大費周章，先將李麗珠和另位副局長田瑋的督導業務互調，再把陳譽馨換到文化局。

今天北市府卻在下午突然下令人事案暫緩，但北市文化局已在中午舉辦歡送會，不少人淚灑餐桌，沒想到人事案如今生變，讓參加歡送會的同仁相當傻眼。

對此，台北市政府人事處解釋，並非暫緩或是喊卡，人事派令生效後一個月內報到即可，目前因文化局副局長李麗珠職系轉換，仍有部分行政程序需要補足，還需補送一些文件至銓敘部，絕對沒有什麼「銓敘部下令徹查」。

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