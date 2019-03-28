高市綠營議員要求韓國瑜專案報告遭議長阻擋

2019-03-28 14:46

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄市議會第三屆第一次定期會今天報到，民進黨團及時代力量議員，提議韓國瑜於下週一到議會施政報告前，針對港澳中國行進行專案報告，但國民黨團不同意，議長許崑源更回批說：「要罵我鴨霸、黑金也隨便你們！」

民進黨議員康裕成事後表示，議員希望韓國瑜能到議會，針對港澳中國行做專案報告，可以談談此行的收穫，到底簽了多少訂單及MOU，詳細內容、品項及金額為何?卻遭議長許崑源以意識形態作祟為由阻擋。

時代力量議員黃捷在議會說，要求韓國瑜4月10日訪美前，到議會專案報告港澳中國的出訪內容及行程變更經過。

民進黨議員高閔琳表示，韓國瑜曾在議會答詢「不支持一國兩制」，但此行卻用行動，支持在高雄推一國兩制，希望韓國瑜在施政報告前，先進行專案報告。另名民進黨議員林智鴻強調，韓國瑜此行，連國台辦都誇他是一國兩制實踐者，韓國瑜應該讓外界知道此行有無協議、交流內容。

民進黨議員陳致中則說，在總議程不變前提下，韓國瑜應該到議會專案報告，對市民說清楚。民進黨議員邱俊憲建議，可將原訂6月5日的兩岸工作小組專案報告提前。

面對綠營議員連番質疑，主持會議的國民黨籍議長許崑源也不禁動怒，回說：「說韓市長賣台，有那麼嚴重嗎？」、「疑慮是你們少數人說的！」、「要罵我鴨霸、黑金也隨便你們！」

經過黨團協商，決定將原訂6月5日的兩岸小組專案報告，提前到5月3日下午舉行，但未同意讓韓國瑜進行專案報告。

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