統戰seafood？大談兩岸和平協議 妙天這樣說…

2019-03-28 16:34

〔即時新聞／綜合報導〕悟覺妙天禪師黃明亮近期動作頻頻，除了稱所屬政黨「國會政黨聯盟」願意幫台北市長柯文哲連署，跨過參選總統連署門檻，還發下豪語要搶下10席立委，並在台北市大安區掛上大型看板，傳出可能參選立委。在昨（27）日國會政黨聯盟主辦的活動中，妙天大談兩岸和平協議，並稱：「走向統一是唯一的路、是幸福的路」。

曾涉詐欺侵占 出獄後成宗教大師

據《民視》報導，妙天今年高齡84歲，國防管理學院畢業後於國防部任職，40歲退役後正式開始修行。1989年因涉侵占罪被判處刑6個月，獲減刑提早出獄後，竟搖身一變成為宗教大師，獨創印心禪法，信徒號稱超過10萬，但法鼓山創辦人聖嚴法師則形容是「黃明亮自創的禪宗」。此外，1998年又被爆欺騙信徒，賣房抵押土地，獲利超過8千萬。

據《三立》報導，廣受爭議的佛教如來宗創辦人「妙禪」劉錦隆原為妙天的信徒，原負責替妙天販賣「蓮座」，即靈骨塔塔位，但由於被證實為違章建築而遭到官方拆除，傳出劉錦隆未收到8000萬的業務佣金，兩人因此鬧上法院互告詐欺。而在2017年妙禪被爆出接受信徒的兩輛勞斯萊斯供養時，妙天對此也嗤之以鼻。

統派明星隊集結 妙天：走向統一是唯一幸福的路

據《民視》報導，妙天信徒不乏政商名流，2015年弟子立委徐欣瑩成立民國黨，妙天被視為民國黨精神領袖。2018年妙天成立國會政黨聯盟擔任主席，併入解散的民國黨，號稱有20萬黨員，甚至還在台北市大安區掛上大型看板，傳出自己也要進軍國會。

據國會政黨聯盟的官方網站，可以看到內容大方表態應與中國建立《兩岸和平發展互信協議》，而其相關成員更可稱為「統派復仇者聯盟」，如競選總幹事找來國民黨前立委蔡正元，講師則有國民黨前立委邱毅、曾上中國央視大談統一的實踐大學教授賴岳謙，連「以核養綠」公投領銜人黃士修都來參一腳。

據《中國時報》報導，國會政黨聯盟昨（27）日舉辦「大師對話─兩岸分治70年之回顧與展望」活動，會中邀請賴岳謙擔任與談貴賓。妙天認為，兩岸都是中國人，都是中華民族，都是一家人，什麼都可以談，可以先達成和平協議，提出台灣的想法，「台獨路線是走不通的，只會帶來悲劇。為何要往這條貧窮與戰爭的方向走？國人應該深思」、「走向統一是唯一的路、是幸福的路。」

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