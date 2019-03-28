酒駕累犯致死擬最重判無期徒刑 綠委：太輕了，我不會支持

2019-03-28 08:39

〔即時新聞／綜合報導〕由於酒駕致人於死事件頻傳，法務部日前提「刑法部分條文修正草案」，酒駕累犯致人於死最重可判死刑，但行政院基於判死刑恐違反比例原則，且違反國際人權兩公約，告知法務部要刪除死刑條文，修正擬最重判無期徒刑。對此，民進黨立委洪宗熠指出，行政院版若改成無期徒刑就太輕了，並強調：「我不會支持！」

根據《蘋果日報》報導，洪宗熠表示，台灣若修法酒駕累犯處最重處死刑，這在國際上也並非最重刑責，有些國家是酒駕「初犯」撞死人就是死刑。洪宗熠指出，這幾年酒駕致死案件過於頻繁，若是站在受害者家屬的角度來看，加害者關幾年就出來了，但對被害者來說是失去生命，甚至是造成家庭破碎，所以他會堅持死刑主張。

同黨立委周春米則是有不同看法，周春米提到，民眾對酒駕無法容忍，希望藉由加重刑責來遏阻酒駕，雖然大眾希望快速調整法令，但修法也應慎重，不論未來政院版本為何，還是需要透過立院最高民意機構討論後，再通過修法。

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