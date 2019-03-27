賴清德出新書 李來希刷存在感：把我的名字印在封面！

2019-03-27 23:52

〔即時新聞／綜合報導〕前行政院長賴清德近日出版新書「用行動帶來希望-賴清德的決策風格」，對此，全國公務員協會理事長李來希在臉書發文，表示「賴清德未經授權，竟然把本人的名字印上了封面」，還開心的打出「呵呵呵」字眼。

前行政院長賴清德繼2015年發表「看見未來：賴清德的新政實踐」，近日再出版新書「用行動帶來希望-賴清德的決策風格」，預計於29日在台北舉行新書發表會，根據出版社天下文化官網上的書籍介紹，書中記錄賴清德在閣揆及第二任台南市長任內的作為與建樹，包括議長黑金不進議會、台南鐵路地下化等，剖析賴清德的決策風格。

對此，李來希今（27日）晚在臉書PO文，指出賴清德新書書名「用行動帶來希望」中的「來希」兩字提到了他的名字，李來希表示「賴清德參選總統出書，未經授權，竟然把本人的名字印上了封面」最後還開心表示「呵呵呵」！

他的臉書下方有網友對此留言表示「可以分版稅嗎？」、「告他XD」、「他要你和他搭檔競選哩！」、「您終於出名了」。

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