將發表新書但不會選在總統出訪時 賴清德明起無公開行程

2019-03-20 20:48

〔記者洪瑞琴／台南報導〕「我們會在壯大台灣的路上再次相逢。」賴清德卸下行政院長職務辭行時曾說過這句話，綠營人士認為，顯見已預埋伏筆，如今宣布參加民進黨總統初選不令人意外。此外，地方盛傳賴清德將發表新書，並展開全台簽書會宣揚理念，但不會選在總統蔡英文出國拚外交這期間「突襲」，堅持君子之爭。

總統蔡英文明（21日）至28日出訪太平洋友邦，出國為台灣拚外交，賴清德也已表明「參選不是為了打敗蔡總統」，君子之爭建立政黨民主初選典範，賴的親近幕僚透露，賴清德明日起不會有公開行程，總統拚外交應該是全台灣人民相挺給力，至於新書發表會何時？也不可能選在這時候。

賴清德曾於2015年發表新書「看見未來：賴清德的新政實踐」，並展開全台簽書會，這次將再發表新書，書名及內容保密到家，外界無從得知，但據了解，將在台北舉行新書發表會，全台簽書會第一站則選在台南出發。只是當時在台北的發表會，台北市長柯文哲出席相挺，如今政治時空轉變，耐人尋味。

也有政壇人士指出，今年一月賴清德率內閣總辭，宣布為民進黨九合一選舉敗選負起政治責任，最後道別時，他引用最愛的金庸小說《神鵰俠侶》中楊過之語「他日江湖相逢，再當杯酒言歡」比喻，「我們在此相遇，也在此分手，有緣的話我們會在壯大台灣的路上相逢」其實就已透露玄機。

在文化部門服務的地方人士認為，民進黨總統初選這是很好的民主機制，台灣應該把握這種好的民主際遇，即黨內也有自由民主的模式，防止「民主壟斷」，否則如何有别於中國獨裁體制，所謂民進黨大咖反對賴參選，也許一年半載他們會被民意抛棄也不一定，現在社會瞬息即變，並非不可能丢掉舊包袱，「民進黨新生，台灣新生」。

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