鄭文燦：任期鐵路地下化若未動工 會向市民道歉

2019-03-27 19:17

［記者謝武雄／桃園報導］桃園市議會定期會今天進行市長施政報告，藍綠議員都很關心鐵路地下化進度；市長鄭文燦則明確表示，本屆任內工程一定會動工，「若未動工，會跟市民道歉」，另各項規劃都有動作，預估行政院9月會通過綜合規劃報告，7年後即可完工通車。

鄭文燦說，上任後積極推動鐵路地下化，交通部於2016年12月核定、國發會於2017年1月核定、行政院於同年7月院通過可行性研究，目前綜合規劃報告由交通部主責，軌道局預估117年完工是加長作業期，無論是117年、115年完工期程都只是預估，市府最後也與交通部達成共識，待綜合規劃核定後，7年內完工，目前綜規已經完成初稿，現正彙整各單位意見，預計最晚半年內完成核定，也就是今年9月。

鄭文燦表示，鐵路地下化納入前瞻基礎建設計畫，總經費964億元，目前鐵路地下化先導工程包括中興地下道、機場捷運A23站開挖、設置中壢臨時車站等都已陸續動工，待綜合規劃報告核定後，才有後續土地徵收問題，也才能確定分攤預算；至於延伸楊梅案，會列入二期工程，續向中央申請。

議員林政賢質詢指出，市府對外宣稱鐵路地下化將於115年完工，但交通部軌道局資料則是117年，為何比桃園晚2年，另國發會2017年7月行政院通過鐵路地下化可行性研究報告，到目前為止快2年了，但環評、綜合規畫報告仍然躺在行政院，讓人對進度憂心；議員萬美玲質詢也憂心目前省道台一線塞車情形嚴重，希望加速鐵路地下化工程進度。

議員黃景熙也認為，鐵路地下化雖然為中央工程，但周邊的都市計畫還是要加快腳步，不要出現機場捷運都市計畫無法配合捷運工程情況，另議員周玉琴建議鐵路地下化要延伸至楊梅。

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