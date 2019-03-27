蔡英文抵夏威夷 夏威夷州長伉儷接機歡迎

2019-03-27 11:32

〔特派記者蘇永耀／馬紹爾報導〕蔡英文總統將結束「海洋民主之旅」訪問，在當地時間26日下午扺達美國夏威夷過境一晚。包括美國在台協會理事主席莫健及我駐美代表高碩泰登機歡迎，美國夏威夷州州長David Ige伉儷也前往機場歡迎蔡總統到訪。

夏威夷州州長David Ige由於明日另有外島行程，因此親自到機場歡迎，並與蔡總統寒暄。

蔡總統在夏威夷行程除今晚的僑宴外，明日也將以視訊方式與美國華府智庫「傳統基金會」座談，並將首訪夏威夷州急難管理署，包括前往參訪陸軍國民兵群指管災防中心。據了解，夏威夷州國民兵司令兼民防廳長Arthur Logan少將可望陪同參訪，這將是蔡總統首度在美國過境期間與美軍將領會面。

台美關係增溫，中方卻試圖阻撓。根據檀香山當地治安情資，中國駐洛杉磯總領事館副總領事代雙明已飛到夏威夷，策動中國僑團、全國政協外圍和統會甚至一些幫派人士到總統下榻飯店騷擾，同時透過部分僑界傾中媒體採買廣告，抨擊台灣總統前往美國。

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