蔡總統過境夏威夷 將訪美聯邦機構談國土安全

2019-03-27 05:00

〔特派記者蘇永耀／馬紹爾報導〕蔡英文總統即將結束「海洋民主之旅」訪問，在馬紹爾當地時間廿七日將轉往美國夏威夷過境一晚後，預計於台北時間廿八日晚間返抵國門。蔡總統在夏威夷除將以視訊方式與美國華府智庫「傳統基金會」與談並進行演說，也將首訪夏威夷州急難管理署，針對災難應變演練及國土安全等議題與美方人士交換意見。

隨著台美關係日漸增溫，蔡總統在夏威夷除將獲得高規格接待外，也將進入美國聯邦機構參訪，停留期間媒體皆可進行採訪工作。

蔡總統預計當地時間廿六日下午抵達夏威夷，當晚將舉行盛大的僑宴，並與僑界人士互動。

總統隔天上午除照例與美方人士進行通話外，也將透過視訊參與美國華府智庫「傳統基金會」舉辦的「台美：印太區域持久夥伴關係」研討會。包括與智庫創辦人佛訥博士、參議院外交委員會主席賈德納等人與談以及發表演說。

隨後，總統將前往夏威夷大學東西中心參訪與出席台灣關係法四十週年的影像特展，包括當年立法歷程等也都公開展覽。

總統過境期間還將首訪夏威夷州急難管理署，該機構隸屬夏威夷州的民防廳，主要負責夏威夷州的天然應變，該民防廳過去與我軍方也就災害應變演練定期交流，今年並已邁入第三年，總統參訪過程也將針對災難應變演練及國土安全等議題與美方人士交換意見。

美國在台協會理事主席莫健在總統過境夏威夷期間也將陪同相關行程。

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