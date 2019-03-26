蔡英文將過境夏威夷 中國動員僑界擾亂

2019-03-26 22:11

〔特派記者蘇永耀／馬紹爾報導〕蔡英文總統將結束「海洋民主之旅」訪問，在馬紹爾當地時間27日轉往美國夏威夷過境一晚。預料將獲得美國高規格的接待，不過，中方將試圖阻撓台美關係增溫。

根據檀香山當地治安情資，中國駐洛杉磯總領事館副總領事代雙名已飛到夏威夷，策動中國僑團、和統會甚至一些幫派人士準備到總統下榻飯店騷擾，同時透過部分僑界傾中媒體採買廣告抨擊台灣總統前往美國。

知情人士說，去年8月蔡英文總統過境洛杉磯時，中國駐洛杉磯總領事館也在中國外交部訓令之下，動員僑團組織抗議活動，同時也透過全國政協外圍和統會及相關幫派人士等統戰團體，藉立場親中的華文媒體透過不同管道，蒐集訪團詳細行程，並規劃專文、廣告等方式，大篇幅批判蔡英文與接待的美方，以達到「遮罩」、「壓縮」台灣總統訪美的國際效應。

面對中國透過各種管道向美施壓及阻撓，美方仍決定按照台美之間的默契安排蔡總統在夏威夷的過境事宜，除將獲得高規格接待外，停留期間媒體皆可進行採訪工作。

蔡總統預計當地時間26日下午抵達夏威夷。美國華府智庫傳統基金會也已經公布，總統也將透過視訊參與智庫舉辦的「台美：印太區域持久夥伴關係」研討會。

美國在台協會理事主席莫健在總統過境夏威夷期間也將陪同相關行程。

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