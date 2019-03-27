韓國瑜狂簽MOU 賴坤成：北農時代簽1萬盒只買700盒

2019-03-27 08:53

〔記者王錦義／花蓮報導〕高雄市長韓國瑜前往中國打著「支持九二共識」稱簽下52億元MOU（合作備忘錄）；前立委、現任財團法人台灣中小企業聯合輔導基金會董事長賴坤成昨夜在臉書爆料：「韓導擔任北農總經理任內即喜歡大陣仗簽MOU這味，2014年與昆山水中仙公司簽MOU要採購北農經銷的高級茶葉1萬盒，雙方來來往往吃吃喝喝，最後才買不到700盒，還是北農降價求售的，總金額連付機票錢都不夠，然後無疾而終⋯⋯」。

賴坤成說，農民生計固然重要，但台灣的水果除台東的鳳梨釋迦，大多以內需市場為重點，除非外銷價錢可以比國內價錢好，否則誰願意？而且外銷10貨櫃水果，貿易額可能都比不上一台工具機或幾包電子零件；他認為拚經濟是該以改善投資環境、提升競爭力，而不是一昧靠著施捨式的政治訂單，更重要的是：「中國不要在國際社會打壓台灣，整天吱吱歪歪」。

2017年差點當上北農總經理的賴坤成在臉書公開寫說：「大陣仗地召開記者會見證鑫金鷺向高雄貿易商採購3000噸水果、總價500萬美金，等於1公斤60元，什麼水果？產地價？等級？季節？數量？但去年沒有這麼韓導來簽約儀式就買了5600噸，怎麼今年反而縮水了？」鑫金鷺又不是只買高雄的水果，台東的釋迦、屏東台南的芒果、蓮霧也都有，請列出品項價錢，高雄的有多少？

賴坤成說，MOU只不過是意向書，並不是價格、數量都確定的Order訂單，目前簽定MOU要以50元採購100噸鳳梨，萬一8月台灣發生颱風，無法供應100公噸，且價格飆漲到100元/公斤，這MOU還是沒拘束力的！

賴坤成認為，蔬果的交易市場就是如此容易隨天氣、市場需求而變化、浮動，也讓人為更易操作，韓導很會計算以農產品做為拚經濟標的，一方面可彰顯照顧弱勢農民，再者也可透過政治運作，略施小惠，用最少代價即可達成最高的政治效應，然後透過統媒轟炸式報導來深植韓導認真拚經濟、又有能力拿訂單形象。

而依據北農歷史新聞稿指出，2014年中國江蘇省昆山水中仙控股投資公司，在1月14日向北農採購200盒台灣阿里山茶與梨山茶，進行市場測試；2月25日，時任總經理韓國瑜前往昆山市進行採購合作意願書MOU簽署；3月28日水中仙控股董事長劉忠來台，與韓國瑜舉行茶葉採購簽約，當時稱預計銷售1萬盒茶葉禮盒到中國。

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