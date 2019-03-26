6年前也曾接觸中聯辦 謝長廷：時空不同，不需拿我證明對錯

2019-03-26 21:51

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨台北市議員游淑慧批評，2013年6月時，謝長廷也曾在赴港行程中與中聯辦接觸。駐日代表謝長廷今晚在臉書上表示，現在的時間、空間、環境、人物、職稱都和當時不同，不需要拿他的例子去證明對錯，並指每個政治人物都要對歷史負責、對台灣人民負責、對自己良心負責。

謝長廷在臉書上表示，當時自己沒有擔任公職，而是以維新基金會董事長名義出訪，此外他也沒有接受九二共識，包括演講在內的相關活動都有紀錄可查。

謝長廷表示，6年前他主張平衡交流，認為兩岸交流不宜變成國共交流，民進黨與共產黨要多了解、多交流，超越差異，對世界和平做出貢獻。

話鋒一轉，謝長廷表示，但現在的時間、空間、環境、人物、職稱都不一樣，「當時我去如果是對的，現在去不一定對；當時如果我去是錯的，現在去也不一定是錯的，所以不須要拿我的例子來證明說是對或批評說是不對，每個政治人物都該對歷史負責、對台灣人民負責、對自己良心負責。持續去做就好了。」

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/