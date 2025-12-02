吳子嘉指疫苗採購「A了1億美金」 判賠蘇貞昌90萬元確定

美麗島電子報董事長吳子嘉。（資料照）

禍從口出！美麗島電子報董事長吳子嘉2023年間公開指稱，前行政院長蘇貞昌、前衛福部長陳時中，2020年靠武漢肺炎（COVID-19）疫情期間，透過BNT疫苗採購「A了1億美金」，蘇貞昌、陳時中認為吳的不實指控造成名譽受損，分別提告均求償1000萬元，蘇的部分，一審判吳應賠償90萬元，上訴後，高等法院認定吳未經合理查證，其言論已侵害蘇貞昌名譽且情節重大，今仍判決吳應賠償蘇90萬元，全案確定。

至於陳時中求償部分，高院判吳子嘉應賠償200萬元，最高法院日前發回高院更審中；另外，刑事部分，台北院今年9月依誹謗罪判吳6月、另依散佈文字誹謗罪判刑4月，應執行8月徒刑，得易科罰金，吳落得全面皆輸的局面。

吳子嘉於2022年8、9月，在他開設的「董事長開講」YouTube網路直播節目中，發表行政院疫苗採購的言論稱「如果陳時中買成的話，他就A了我們1億美金，30億台幣」、「陳時中是貪污犯」、「這種錢你也敢A？所以陳時中不要臉到了極點」、「也就是說如果合約成功的話，陳時中到蘇貞昌這一批人他們貪污賺1億美金。」

2023年5月20日時，吳子嘉更在「中天互動直播LIVE」節目中稱「我現在講清楚喔，蘇貞昌政府、陳時中部長…A了1億美金」、「白白貪汙了將近30億台幣，那這個承辦人的部長，就是陳時中」、「看到合約之後我們就可以把陳時中相關的長官，通通抓去判刑抓起來」等話。

吳的指控引起蘇貞昌、陳時中不滿，分別對吳子嘉起訴求償。

陳時中求償1000萬元的部分，審理進度較早出爐，北院判吳子嘉須賠償300萬元，高等法院改判應賠償200萬元。上訴後，最高法院認為應釐清吳屬故意或過失行為，因為攸關判賠金額多寡，廢棄發回更審。

蘇貞昌、陳時中亦認為吳子惡意捏造且散播不實言論，對吳提起刑事告訴，北院今年9月判吳應執行8月徒刑，可易科罰金，還可上訴。

至於蘇貞昌，也對吳子嘉求償1000萬元，台北地院也判決吳敗訴，須賠償90萬元。吳不服上訴，高等法院認定，吳的言論非僅屬意見表達，且屬不實言論，吳也未經過合理查證，已不法侵害蘇的名譽，且情節重大，一審判決吳應賠償蘇90萬元為有理由，今判決吳上訴駁回確定。

