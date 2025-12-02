想選台中市長標記黃國昌、柯文哲！ 麥玉珍稱：我願站出來是因感恩黨

針對有意參選台中市長，麥玉珍今日聲稱：「我願意站出來，是因為我愛這座城市，更感恩這個政黨。」（資料照）

民眾黨立委麥玉珍表態有意投入2026台中市長選舉，不過民眾黨台中黨部冷處理，民眾黨主席黃國昌11月30日受訪時更稱「我現在才聽到這件事」。麥玉珍昨（1日）在臉書發文稱「爭取參選有何不可」，今日她又再發文，並聲稱：「我願意站出來，是因為我愛這座城市，更感恩這個政黨。」

麥玉珍今發文表示，感謝所有關心和愛護她的朋友與家人，不管是支持還是反對，都有他的道理，她都接受也認真思考。麥玉珍提到，有機會她就會勇敢爭取，因為改革不能等，也不能只靠喊口號；團結不是說別人，而是大家一起把事情做好、互相成就。麥玉珍也強調：「我願意站出來，是因為我愛這座城市，更感恩這個政黨。」

麥玉珍在文末也標記黃國昌，以及總統賴清德、行政院長卓榮泰、前民眾黨主席柯文哲、立法院長韓國瑜，不過麥玉珍將韓國瑜的「瑜」打成「榆」。

麥玉珍強烈表達參選決心，也吸引許多網友留言：「來台30幾年連中文說的一般程度都達不到，你跟我說你政務水平有多好我是很難相信。」、「所以你有沒有要出來選甘賴清德跟卓榮泰什麼事？」、「支持您脫黨參選，方能看出您的實力！」、「心繫越南，就早早回越吧～」、「委員沒能力也不適合，您還是為民喉舌就好。」、「要是她當台中市長，我看這下台中人應該會被笑十年。」

