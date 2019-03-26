扭轉民調慘跌？ 柯文哲7、8月要訪上海

2019-03-26 19:46

〔即時新聞／綜合報導〕2020總統大選在即，各界對於總統熱門人選都與以高度關注，而最近總統蔡英文出訪南太平洋及高雄市長韓國瑜訪中行程佔據新聞媒體各大版面，反觀台北市長柯文哲的美國行似乎較無人問津，有民調更顯示支持柯文哲挑戰2020總統大選的僅剩8.6％，連他本人都苦笑自嘲「被邊緣化」。

綠黨今天公布各總統熱門人選的民調，其中韓國瑜支持度18.5％；蔡英文15.9％；賴清德10.2％；柯文哲8.6％；朱立倫6％；王金平1.7％。

對於民調急遽下滑，今早柯文哲出席智慧城市展時接受媒體訪問時，也自嘲被邊緣化，尤其這次韓國瑜訪中，見到國台辦主任劉結一、深圳與廈門市委書記等人引起話題，他坦承，過去到中國只有見到「市長層級」的人物，不像韓國瑜這等規格。

但為了重新贏回聲量，柯文哲打算在今年7、8月率團前往上海參加雙城論壇，確切時間待定，各界也都十分關注柯文哲此行能不能夠成功翻轉聲量。但去年底才剛辦過雙城論壇，沒有舉辦的急迫性，有人質疑柯文哲根本只是為了刷存在感，柯文哲則強調，雙城論壇其實就是城市交流，沒有政治議題，不要以政治角度去看。

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