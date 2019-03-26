立院協商酒駕修法 汽、機車罰則將分流

2019-03-26 12:42

〔記者黃欣柏／台北報導〕立法院朝野黨團上午針對「道路交通管理處罰條例修正草案」中有關酒駕部分的條文展開協商，初步取得「汽、機車分流」共識，擬規定酒後騎機車者罰1萬5千元至9萬元，酒後開車者罰3萬到12萬元，拒檢者直接開罰18萬元。相關條文下午可望在院會三讀通過。

另外，根據協商結論，酒駕者要被吊扣駕照1到2年，車上載著未滿12歲兒童或肇事者要吊扣2到4年，若是肇事造成他人重傷或死亡者，則終身不得再考領駕照。

就累犯部分，若第二次酒駕被逮，將處罰其交通工具適用罰則的上限，即騎機車者固定罰9萬元、開車者固定罰12萬元，行政單位不再酌情裁量，而之後每次再犯，罰鍰都會再往上累加9萬元。

朝野立委之所以同意讓汽、機車罰則分流，立法院長蘇嘉全會中解釋，主要是因機車的傷害沒有汽車那麼大，如果把汽、機車酒駕者的裁罰設定為同一標準，對於不會開車的違規民眾並不公平。

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