酒駕致死多輕判 法官：亡者已矣、來者可追

2019-03-25 10:57

〔記者陳宜加／台北報導〕立法院火速推動修法，針對酒駕者更嚴懲，立委批評，法官量刑多輕判，司法院法官許辰舟回應，法官量刑有方方面面各種考量，包括被害人想法，認為亡者已矣、來者可追，但說法遭立委痛批，多數人民對於法官裁判「非常有意見」。

立委李昆澤表示，有6成以上酒駕致人死亡者判刑沒有超過3年，令人非常遺憾，當初修法提高刑度，主要原因為避免緩刑或和解，取代坐牢，但目前問題是，只要符合自首要件或初犯、兩造和解等，均導致減刑。

許辰舟說，自首是其中一個原因，法官量刑有方方面面各種考量，包括被害人想法，亡者已矣、來者可追。但李昆澤批評，再嚴格的法律也可能因為定義模糊的要件，達到減刑要件，法官考慮眾多因素，尊重司法院，但須反映人民心聲，多數對於法官所做的司法裁判非常有意見。

立委林俊憲表示，酒駕修法延宕，主因太多版本有不同意見，經過長時間協商，本會期可望完成修法工作。酒駕平均每天有300件，等於犯罪行為在街上流竄，造成社會陰影與潛在威脅，提醒交通部勿成為「法匠」，僅考慮窒礙難行而不考慮正面效果，他強調，沒有法律是100分，修法不是是非題、而是選擇題，法律應該保護絕大多數人民，否則花費10年都討論不完。

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