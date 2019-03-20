酒駕修法後需吊照2年 立委憂：交通不便生活恐受影響

2019-03-20 22:41

〔即時新聞／綜合報導〕酒駕法案修訂近期內受到各界關注，立委周春米對此在臉書上指出，社會既有共識是「加重處罰，杜絕酒駕」，但自己考量到的重點，是修法後酒駕者會被吊照2年，部分交通運輸工具不足的縣市，沒有交通工具代步就會影響到生活。

立委周春米指出，現行的「道路交通管理處罰條例」明文規定的「酒駕」定義為酒測值超過0.15，「可能是喝兩杯啤酒，就會超過」，未來修法後會處罰3萬元至9萬元，同時吊照2年；周對於這樣的處罰心有疑慮，因為「在大眾運輸交通不足的城市」被吊照2年恐怕會影響生活品質。

周春米舉例，「像屏東客運不多，沒有捷運，很多人必須以機車為其主要交通工具，而這些人也大多從事勞動工作，若駕駛人酒駕，其駕照被吊扣兩年，他無法以機車代步，可能就會影響生活和工作」，因此如何適當修法，過程必須要審慎，不可草率。

網友們對此紛紛留言給予「指教」，諸如「所以出了台北其他地方都可以酒駕？」、「那就不要酒駕不就不會被吊銷駕照了嗎？」、「酒駕可以分地區？」、「怕影響生計就不要酒駕啊」、「喝酒開車，騎車本來就不對」、「我們還要替酒駕犯生計去煩惱」、「過高屏溪酒駕無罪？」

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

周春米臉書全文

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