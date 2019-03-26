酒駕修法今闖關 立委提案同車乘客連坐

2019-03-26

立院昨加速初審 單車族罰鍰翻倍 最高罰1200元

〔記者陳宜加／台北報導〕酒駕擬再修法更重罰，立法院昨加速初審，通過自行車酒駕加倍罰六百至一二○○元，拒絕酒測再加倍罰二四○○元；至於提高汽、機車酒駕與拒測罰鍰、延長吊照年限、沒入車輛、同車乘客連坐、累犯強制加裝酒精鎖等條文，一併交付今天上午朝野協商，力拚下午院會二、三讀過關。

立法院交通委員會昨審查「道路交通管理處罰條例修正草案」，現行自行車酒駕罰則過低，初審通過加重兩倍罰鍰，從三百至六百元加倍至六百至一二○○元，拒絕酒測也從一二○○元加倍至罰二四○○元。

另外，由於有人租車酒駕，導致租賃業者蒙受損失，交委會昨初審通過，車輛所有人得檢具出租單、契約書與違規駕駛資料，具結後取回被移置保管的車輛。

嚴懲酒駕 有立委提案累犯罰百萬

至於提高酒駕與拒測罰鍰，交通部建議，汽、機車切割處理；多名立委則提案，罰鍰從現行一．五至九萬元倍增為五至十八萬元，立委蕭美琴更提案重罰五十萬、累犯罰一百萬，肇事致人死傷者則終身吊銷駕照；立委許毓仁也提案，拒絕酒測者須終身吊銷駕照。

針對同車乘客連坐處罰項目，立委蔣乃辛等人提案，汽車共乘者若是有意思能力的成年人，明知駕駛人有酒態、酒味或服用酒精飲料而搭乘，處以一萬元罰鍰；不過，交通部對此認為，執法上恐面臨舉證困難。此外，未來要沒入酒駕者車輛，也須釐清租用、借用、甚至偷竊車輛執法。

多名立委也另提案對酒駕車輛加裝「酒精鎖」，立委蕭美琴表示，多國已使用酒精鎖減少酒駕，歐盟研究降低四至九成、美國研究降低七成，修法主張針對酒駕者所屬車輛加鎖，且費用由駕駛人自付。

強制加裝酒精鎖 交長︰適度支持

立委李昆澤也說，法國、比利時、義大利、瑞典、澳洲等國均要求酒駕累犯安裝酒精鎖。交通部長林佳龍認為，酒精鎖雖尚無國際標準，但已有多國實施，可以適度支持，小客車可先針對累犯者。

交委會最後決議，提高酒駕罰鍰、延長吊照時間、沒入車輛、連坐處罰等相關條文，交付今早朝野協商，若順利達成共識，將力拚於下午院會二、三讀。

林佳龍表示，酒駕害人害己，造成家庭破碎與社會悲劇，修法盼喚起各界尊重生命，包括法律他律與自律，同時應配合執法，讓刑法與道交條例間有一致性。

酒駕相關修法初審結果表

酒駕零容忍，警方加強攔檢任務。立法院昨加速初審，擬再修法嚴懲酒駕。（資料照）

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