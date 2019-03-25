朱立倫倡金門簽和平宣言 高思博：意義等同南北韓38度線

2019-03-25 22:53

〔記者王俊忠／台南報導〕國民黨總統初選人朱立倫今天指出，他若當選總統，將推動兩岸領導人金門會談，共同發表永久和平宣言；其小舅子、前立委高思博回應表達贊同，認為朱此倡議有創意，可疏理台海兩岸之間歷史情仇，開展新的一頁，並具體改善金門民眾生活權益，進而以金廈對接互惠措施提供行政平等對接的實踐經驗。

新北市前市長朱立倫表示，去年九合一大選後，蔡英文政府變本加厲升高兩岸衝突，把台灣人民推向戰爭的風險，如果他當總統，將倡議在金門舉行兩岸領導人金門會談，與中國大陸國家主席習近平發表金門永久和平宣言。

高思博表示，兩岸永久和平很重要， 朱立倫這項倡議有3個面向的新意義：

1，國共內戰以來，兩岸處於上階段歷史情仇未了的狀態，目前雖然沒有軍事衝突，但若政情不穩定，風險隨時可能升高，雙方領導人此時發表共同和平宣言，正是了結歷史階段，非常有意義。

2，高思博認為，國、共曾在金門發生戰役，堪稱國、共對峙的前線，有如朝鮮半島的38度線，金門國際地位形同東西陣營對抗的前線，選擇金門作為發表宣言地點的倡議非常適當；

3，金門與中國僅一水之隔，金門民眾的用水、用電和交通需求都與對岸密不可分，高強調若能在金門發表和平宣言，金門人的生活直接獲得保障，促使金廈對接實施諸多互惠措施更順暢推行，同時對於籌建金廈跨海大橋的議題，提供平等對接的實驗性作法，凸顯平等政治實體的意涵，意義深遠。

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