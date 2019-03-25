朱立倫倡金門簽和平宣言 高思博：意義等同南北韓38度線
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2019-03-25 22:53

〔記者王俊忠／台南報導〕國民黨總統初選人朱立倫今天指出，他若當選總統，將推動兩岸領導人金門會談，共同發表永久和平宣言；其小舅子、前立委高思博回應表達贊同，認為朱此倡議有創意，可疏理台海兩岸之間歷史情仇，開展新的一頁，並具體改善金門民眾生活權益，進而以金廈對接互惠措施提供行政平等對接的實踐經驗。

新北市前市長朱立倫表示，去年九合一大選後，蔡英文政府變本加厲升高兩岸衝突，把台灣人民推向戰爭的風險，如果他當總統，將倡議在金門舉行兩岸領導人金門會談，與中國大陸國家主席習近平發表金門永久和平宣言。

高思博表示，兩岸永久和平很重要，朱立倫這項倡議有3個面向的新意義：

1，國共內戰以來，兩岸處於上階段歷史情仇未了的狀態，目前雖然沒有軍事衝突，但若政情不穩定，風險隨時可能升高，雙方領導人此時發表共同和平宣言，正是了結歷史階段，非常有意義。

2，高思博認為，國、共曾在金門發生戰役，堪稱國、共對峙的前線，有如朝鮮半島的38度線，金門國際地位形同東西陣營對抗的前線，選擇金門作為發表宣言地點的倡議非常適當；

3，金門與中國僅一水之隔，金門民眾的用水、用電和交通需求都與對岸密不可分，高強調若能在金門發表和平宣言，金門人的生活直接獲得保障，促使金廈對接實施諸多互惠措施更順暢推行，同時對於籌建金廈跨海大橋的議題，提供平等對接的實驗性作法，凸顯平等政治實體的意涵，意義深遠。

  • 對於國民黨總統初選人朱立倫拋出其當選後倡議在金門簽兩岸永久和平宣言，朱的小舅子、前立委高思博（右）表達贊同。（資料照，圖由高思博服務處提供）

    對於國民黨總統初選人朱立倫拋出其當選後倡議在金門簽兩岸永久和平宣言，朱的小舅子、前立委高思博（右）表達贊同。（資料照，圖由高思博服務處提供）

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