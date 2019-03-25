時力邀公開財產 北市藍綠橘議員搖頭：已申報

2019-03-25 13:56

〔記者郭安家／台北報導〕時代力量台北市議員林穎孟、林亮君、黃郁芬今與公民監督國會聯盟在台北市議會召開記者會，宣布將自主在網路上公開財產申報資料。林穎孟指，2008年開始直到現在，都處於只需申報不用上網公告情況，讓財產申報監督強度大打折扣，長久下來難免被民眾質疑是否「賺很大」；並呼籲其他台北市議員也一起加入公開財產。

不過對此，國民黨、民進黨、親民黨議員皆興趣缺缺。議員王欣儀說，議員已按照政府規定、陽光法案走，向監察院申報財產，並認為時代力量在炒作話題。

民進黨議會黨團總召張茂楠則說，議員已向監院揭露財產，受政府監督，時代力量有時矯枉過正，有些議員家大業大一定要讓人知道嗎？公領域部分應該照規定辦理，但私領域部分屬個人隱私。

議員林國成也說，現在都公開了，任何人都可以調到議員財產申報資料，幹嘛還要公開？並質疑時代力量何必做這些動作？她們3個人要做可以，但何必凸顯其他人好像沒公開。

林穎孟表示，2003年「公職人員財產申報法」制定時，原先沒上網規定，隔年納入資料公開上網規定，未料，2007年修法時，在立院黨團協商下，縣市議員被排除在公開上網的規定之外，所以2008年至今都處於只需申報不用上網公告情況，讓財產申報的監督強度大打折扣，長久下來難免會被民眾質疑是否「賺很大」。

3位議員於記者會展示由黨團科技長蕭新晟與公督盟合作建置的「台北市議會議員財產自主公開網」，民眾只要到網站上點選議員名稱，就能看到財產申報資料，目前網站上只林穎孟、林亮君、黃郁芬申報資料；林穎孟表示會邀請全體議員一起在該網站上公開申報資料。

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