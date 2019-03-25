最新民調落居第三 柯P：看看就好

2019-03-25 11:32

〔記者沈佩瑤／台北報導〕針對2020年總統大選，台灣民意基金會今日公布最新民調結果，指假定賴清德、高雄市長韓國瑜、台北市長柯文哲3人競爭，36.5%選民支持賴清德，29.9%挺韓國瑜，26%投柯文哲。

對此，台北市長柯文哲今受訪不以為意表示，反正民調看看就好，每天看民調，就不用活了，所以不要每天拿民調問我，我標準答案看看就好

媒體追問，他怎麼看落差這麼大？柯只再次說，每家做的民調，趨勢可以看看，「但每天看，我看算了。」

此外，柯文哲才剛從訪美回來，緊接著4月、5月又要去大甲媽祖遶境和會粉絲，強碰台北市議會4月9日開議，讓藍綠市議員皆批柯無心市政，柯對此僅說，我們每天上班的時間多得是，所以人家批評聽一聽，我們一樣今天七點半就開始開會，就開始工作。

對於自評此趟訪美行「及格而已」，柯表示，還是把定義去美國當作學習之旅，美國還是世界上最強大國家，每次去看，都會覺得國力沒有什麼衰退現象，去紐約看，哇，都市更新速度更快，且做得還不錯，所以事實上我們學一學很多回來，要應用在台北市政的，還是要趕快做。

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