韓國瑜若違兩岸人民關係條例 陸委會：最高罰50萬

2019-03-25 09:58

〔記者謝君臨／台北報導〕高雄市長韓國瑜接連密會香港、澳門中聯辦，引發各界抨擊；立法院時代力量黨團今召開記者會，批評韓的行為已踩台灣主權紅線，並提出三點訴求，包括「落實反一中七綱領，赴中交流從嚴把關」、「國安陸委步調一致，儘速認定限期開罰」，以及「中央地方聯手監督，違法密約絕不縱放」；陸委會則表示，若韓有違反兩岸人民關係條例規定，最高可處50萬元以下罰鍰。

時力立委林昶佐表示，韓國瑜接連拜訪港澳中聯辦，引起軒然大波，最大反彈是港澳人民，包括最近香港許多輿論的反彈，都非常嚴厲，這是韓乃至國民黨不能迴避的爭議；香港除了國防、外交以外，有高度自治，中聯辦是扼殺香港民主自治的機構，韓拚經濟根本不需到中聯辦，見面的意義難道是認可一國兩制？

高雄市議員黃捷說，韓明顯說一套做一套，出訪前未告知，只邀請他想要請的議員，且公開給媒體的行程，完全沒有中聯辦；我們將在議會強力要求，韓市長返台後提交專案報告，說明他到此行目的，若有違法檢調絕不寬貸。

高雄市議員林于凱指出，中聯辦是連香港特首都會避免進入的機構，它代表中共一國兩制，甚至一國一制的單位；韓表面說是經貿之旅，結果卻參訪中聯辦，且過程中只開放國民黨籍議員同行，所有資訊不公開，他到底談了什麼，最後達到的目的為何，必須回來向高雄市議會及陸委會說明。

台灣制憲基金會副執行長宋承恩說，韓有可能是國民黨的總統候選人，對國民黨來說，是否支持一國兩制在台施行，為何一直辯護韓，說外界抹紅他，國民黨是否承認中共對香港做的事，你的總統候選人去見中聯辦，背後的政治意涵為何？請真實回答是否支持習近平的一國兩制，否則競選時就不要拿國旗欺騙選民。

陸委會港澳處處長杜嘉芬表示，針對本次韓會見港澳中聯辦，涉及兩岸人民關係條例33條之1，必須依韓的個別行為做判斷，陸委會呼籲高市府對外說明，釐清外界疑慮，並依規定提交報告，送至內政部聯審會，再進行後續處置；若韓確有違兩岸人民關係條例規定，最高可處50萬元以下罰鍰。

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