陸委會證實：韓國瑜下午將見國台辦主任劉結一

2019-03-25 09:30

〔記者黃佩君／台北報導〕陸委會副主委邱垂正向媒體證實，高市長韓國瑜赴中今將見國台辦主任劉結一。邱垂正說，昨天晚上高市府方面有提出變更行程的申請，今天下午將與劉結一見面。邱垂正也強調，維護中華民國的主權安全是所有政治人物的責任，不管是中央跟地方，都是要來肩負，一起來拚經濟顧主權；相關行程回台必須要在一定期間內向內政部聯審會提出，若決議要高市府加以說明，高市府就必須說明。

韓國瑜赴中繼見港澳中聯辦主任引發爭議外，傳下午將在深圳會晤劉結一，邱垂正今也證實此消息，他表示，昨晚高市府方面有提出變更行程的申請，稱今天下午的行程會跟國台辦的主任見面，進行韓國瑜、劉結一見面行程的變更。他也提到陸委會收到變更行程的資訊，正在處理。

對韓國瑜經濟行程變調政治行程，邱垂正也說，高市府提給內政部聯審會申請許可，的確沒有（與中聯辦見面）這一段，我們也不斷地呼籲，如果他有相關的變更行程，可以隨時跟內政部聯審會提出。

邱垂正呼籲，維護中華民國的主權安全是所有政治人物的責任，不管是中央跟地方，都是要來肩負這個責任，要一起來拚經濟顧主權。

他也強調，將依法要求高市府回台後進行說明，依規定赴中相關行程回台必須在一定期間內向內政部聯審會提出，如果聯審會決議要市政府來加以說明，市政府應該要積極補充說明。

對外界質疑謝長廷、陳菊也曾與中聯辦見面，邱垂正也說，陸委會都是用一樣的標準來處理。

對陸委會認為韓國瑜港澳見中聯辦未規定需獲許可，時力立委黃國昌質疑此說法有問題，邱垂正也說，赴港澳沒有規範需申請被許可，若涉及到公權力或政治議題協商的機制，兩岸條例規範就沒有分區域，他認為陸委會的講法跟理解，與黃國昌並沒有什麼差別。

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