陳其邁籲韓國瑜 以「中華民國高雄市長」對劉結一說...

2019-03-25 06:37

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜港澳中國行第三天，外傳國台辦主任劉結一最快將在今晚宴請韓國瑜，對此，行政院副院長陳其邁昨晚向韓國瑜喊話，強調台灣人9成以上反一國兩制，希望韓國瑜以中華民國高雄市市長的稱呼，把台灣人的聲音傳給劉結一。

根據《蘋果日報》報導，陳其邁昨晚突現身在高雄「大港開唱」，被問到對於韓國瑜將和劉結一見面的看法，陳其邁表示，習近平在年初提出的一國兩制台灣方案有九成以上台灣人都反對，既然他（韓國瑜）說是中華民國代表、中華民國的高雄市市長，那請他也用這個「稱呼」跟劉結一提到，台灣人民追求共同決定的、普遍的台灣共識，「不要這些話說不出口，這樣不太好」。

針對韓國瑜港澳中國行的效果，陳其邁表示，把高雄的經濟弄好和賣出農產品當然是好事，「我們要給韓市長肯定」，但是他要注意訪問的過程中要謹言慎行。陳其邁以韓國瑜的「不丹」事件為例，指韓國瑜所說的是失言，韓講話這樣「走鐘」對高雄人來說也不好，會讓人家覺得高雄人是不是有歧視，或是欠缺對國際事務的看法。

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