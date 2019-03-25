韓國瑜出訪深圳 隨行記者團疑全部被集中控管

2019-03-25 07:17

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜昨天下午抵達中國深圳訪問，整個行程受到嚴格維安，據報導，隨行記者團不止昨天臨時被通知原訂的飯店「被取消」，還被當地台辦「建議」住進另一家飯店，疑似被集中控管，任何採訪都被層層把控。

隨韓國瑜出訪的媒體團中，包括港、台記者，陣容龐大，先是《TVBS》報導，昨天下午才臨時被通知，原訂飯店被取消，不得與韓國瑜住同一家飯店，接著《聯合報》在深夜報導，被取消的飯店是韓國瑜所住的五洲賓館，「『全被取消』，媒體全被台辦『建議』住在聖廷苑酒店」。

報導還指出，昨天下午到達深圳後，所有前往採訪的記者都要搜身搜包，且「官方還設計層層關卡，有採訪證與各式標籤共四種。每到一處採訪點，媒體都要有採訪證加標籤，缺一不可，採訪行程還規定一家只有一人能進入」。

報導指出，韓國瑜深圳的第一站是參訪前海自貿區的台灣青年創新創業基地，深圳官方規定「所有採訪記者不管是否下榻聖廷苑酒店，都要先到此集合，通過安檢才可以搭上專車出發」。

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