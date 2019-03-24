返鄉青農座談行銷坪林 侯友宜鼓勵年輕人在地創生

2019-03-24 16:50

〔記者邱書昱／新北報導〕新北市長侯友宜今天到坪林區與地方青農、茶農座談，他說，坪林風景、溪水、空氣宜人是退休好選擇，雖然老街沒落、人口外移，但是仍有一群年輕朋友返鄉，傳承技藝並結合資源行銷坪林，市府也將加強行銷，讓更多人能看見並推動地方經濟。

擁有好山好水的坪林區也是著名的茶葉之鄉，侯友宜走訪老街特色茶鋪等店家，其中一家月娥姐茶食小舖的老闆唱了段互相讚美對方的「相褒歌」送給他，侯也小秀一段回敬，逗得現場民眾拍手叫好。

新北市民政局說，目前內政部核定前瞻計畫城鎮之心補助273萬元，加上市府補助共計將投入420萬元加強地方生態旅遊，以及在地商圈活化，透過中央與地方努力，行銷農民耕作的成果。

地方創生小組成員介紹，透過與區公所合作，打造數位平台整合坪林產業，針對議題、盤點資源、在地商圈、國中小教育，協助地方發展，藉此創造品牌推廣銷售和就業機會。

侯友宜也說，坪林是新北市最重要的自然生態資源，榮獲2018年全球百大綠色旅遊地，以及2019年國際漫遊經典小鎮，在地的溪流沿岸的人行道美景，還有生態旅遊，除了著名的茶業發展外，也延伸出茶糖、炸茶葉等美食，青農回流創造新的農產品特色，未來結合各局處一起推廣行銷。

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