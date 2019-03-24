葉宜津感恩活動電影欣賞 提醒不忘初衷

2019-03-24 16:39

［記者王涵平／台南報導］民進黨立委葉宜津尋求連任，今日感恩活動舉行電影欣賞，以韓國光州事件改編的電影，強調一直提醒自己不忘初衷，為改革站在最前線，希望民眾再度給予支持。

葉宜津將在11區陸續舉辦不同形式的感恩系列活動 ，首場在新營登場，播放以韓國光州事件為背景改編的歷史劇情片「我只是個計程車司機」。

葉宜津表示，從政20多年，謹記台灣民主爭取過程所付出的血汗和代價，6任立委在國會專注問政，被民進黨立院黨團公認是最專業的資深立委，面對初選考驗將會全力以赴。

葉宜津打出競選口號「最實在的老朋友」、「溪北區建設經費、選民陳情爭取件數第一名認真民代」，她表示，「向人民致敬」首場感恩系列活動，選在新營出發舉辦電影放映會，考量新營區的娛樂性活動較少，地方也沒有電影院，許多民眾反映能爭取電影放映。

她說，新營在最巔峰的時候同時有6家電影院，自己年少時也常去新舞台戲院看電影， 很懷念過去美好的時光，現有機會能和長期支持的鄉親坐在一起看電影，覺得備感溫暖。

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