袒護歐陽娜娜？女版黃安嗆館長：不想當中國人滾出去

2019-03-23 22:11

〔即時新聞／綜合報導〕網紅「館長」陳之漢今天（23日）罵歐陽娜娜自稱中國人，卻不放棄中華民國國籍，不知禮義廉恥。久居中國的「女版黃安」劉樂妍則說，中華民國是曾經的中國，因此中華民國人也是中國人；若館長不想當中國人，就該「滾出去」！

劉樂妍今天發微博指出，中國依序為唐、宋、元、明、清、中華民國、中華人民共和國。由此可知，中華民國是曾經的中國，所以中華民國人當然是中國人，而台灣是中國的一個省，自古以來就是中國的一部分。

劉樂妍擷取館長批評歐陽娜娜的新聞圖，作為附圖，向館長直嗆，「不想當中國人的，該滾出去的是你。說你吶！還不滾！」

中國網友回應，「讚，三觀正」、「寫著中國字，不認中國人，還知道『禮義廉恥』怎麼寫」、「那個館長自認牛逼！下場必須誅滅九族」、「上天給了他一個健壯威猛的身體，卻剝奪了他的智商」、「這是網綠，不是網紅」、「台獨狗滾出中國，台灣是中國領土。中華民國是曾經的中國」。

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