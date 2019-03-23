告三立敗訴 陳佩琪「窮司法途徑」想上訴

2019-03-23 23:56

〔即時新聞／綜合報導〕台北市長夫人陳佩琪不滿《三立》政論節目指她與丈夫柯文哲的財產來源不明，怒告主持人陳斐娟、來賓曾勁元等人侵害名譽，但因受批評對象是柯不是陳，法官判陳佩琪一審敗訴。陳佩琪昨（22）發文表示想繼續上訴，能審到哪就審到哪，「我要讓大家知道，政治人物是可受公評， 但絕不是可被汙衊。」至於是否可行，她與律師討論後，會在下週四（28）上訴中止前給答案。

陳佩琪昨（22）發臉書表示，官司落幕有3種情況，第一是被告道歉，但她從沒收到對方想致歉的意思；第二是官司沒贏，但判決書詳述她要表達的事實，即他們夫妻財產沒有來源不明的問題，但判決書上呈現的卻是「財產來源不予評論」，令她難以接受；第三種，就是窮司法途徑，能審到哪算到哪。

陳佩琪表示，柯文哲對官司沒意見，完全尊重她。但當陳提到，「那你認為我提這官司，該電視台會收斂些嗎？」柯答，「他們會繼續打，但以後會記得跳過妳。」陳說，柯的表情相當憤怒，恐怕是想到電視台另個節目照三餐修理他，還操作到讓國外的葛特曼與節目視訊連線，就如同愛滋事件被監委尹祚芊彈劾時一樣。

和柯文哲談完後，陳佩琪表示決定選第三條路。她想讓大家知道，政治人物可受公評，但絕不是可被汙衊，「我無意與任何人為敵，上訴只是展現我爭取清白的一種態度而已」，至於希望有多大、是否可行，她會再和律師討論。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/