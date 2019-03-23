觀看海豚表演 小英腳步不慎險趴地跌倒

〔特派記者蘇永耀／帛琉報導〕蔡英文總統「海洋民主之旅」正在帛琉進行，蔡總統上午乘船出海前往海豚灣的海豚保育池，總統除仔細觀看海豚餵食表演也與海豚進行互動。不過在一邊欣賞海豚一邊移動時，因路面高低且不穩，總統不慎兩腳互踩而踉蹌險些趴地跌倒，一旁安全人員隨即將總統扶起。
帛琉以自然景觀聞名於世，也是潛水愛好者的天堂，帛琉政府致力於環境保育與永續發展，例如創立國家海洋保育區。雷蒙傑索總統為示禮遇與重視，特別親自駕船陪同蔡總統見證帛琉的海上風光，蔡總統也在雷蒙傑索指導下試著駕船。
來到海豚灣的海豚保育池，總統除仔細觀看海豚餵食表演，也和海豚互動。在移動過程中，因路面高低而腳步踉蹌險些趴地跌倒，只見總統已經單腳跪地，另一手也撐地，一旁安全人員見狀立即將總統扶起。總統稍後向媒體表示沒事。
談到與海豚互動經驗，總統說，觸摸時感覺皮膚很硬，但是很可愛。
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蔡總統上午在帛琉乘船出海前往海豚灣的海豚保育池觀看海豚餵食表演，也與海豚進行互動。不過在一邊欣賞海豚一邊移動時，因路面高低且不穩，總統不慎兩腳互踩而踉蹌險些趴地跌倒，一旁安全人員立即將總統扶起。（特派記者蘇永耀翻攝）
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