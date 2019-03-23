觀看海豚表演 小英腳步不慎險趴地跌倒

2019-03-23 15:33

〔特派記者蘇永耀／帛琉報導〕蔡英文總統「海洋民主之旅」正在帛琉進行，蔡總統上午乘船出海前往海豚灣的海豚保育池，總統除仔細觀看海豚餵食表演也與海豚進行互動。不過在一邊欣賞海豚一邊移動時，因路面高低且不穩，總統不慎兩腳互踩而踉蹌險些趴地跌倒，一旁安全人員隨即將總統扶起。

帛琉以自然景觀聞名於世，也是潛水愛好者的天堂，帛琉政府致力於環境保育與永續發展，例如創立國家海洋保育區。雷蒙傑索總統為示禮遇與重視，特別親自駕船陪同蔡總統見證帛琉的海上風光，蔡總統也在雷蒙傑索指導下試著駕船。

來到海豚灣的海豚保育池，總統除仔細觀看海豚餵食表演，也和海豚互動。在移動過程中，因路面高低而腳步踉蹌險些趴地跌倒，只見總統已經單腳跪地，另一手也撐地，一旁安全人員見狀立即將總統扶起。總統稍後向媒體表示沒事。

談到與海豚互動經驗，總統說，觸摸時感覺皮膚很硬，但是很可愛。

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