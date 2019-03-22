中國反對小英過境夏威夷 美參議員：沒資格管

2019-03-22 08:28

〔記者呂伊萱／台北報導〕總統蔡英文出訪太平洋友邦後將過境夏威夷，中國外交部昨表示「堅決反對美方這種安排」，也已向美方嚴正交涉。美國參議員魯比歐（Marco Rubio）今對此表示，壓迫人民的政權沒資格管美國要歡迎誰，台灣是亞洲最重要民主夥伴之一，「我們永遠歡迎蔡總統和其他台灣官員」。

總統蔡英文昨訪問帛琉、諾魯、馬紹爾群島等太平洋3友邦，並且將會過境美國夏威夷。

中國外交部發言人耿爽昨天在例會上說，中國堅決反對美方安排「這種過境」，並敦促美方「不允許蔡英文過境，不向台獨發出任何錯誤信號」。耿爽重申，「一中原則」是國際社會的普遍共識，關於台灣地區領導人在美國所謂的過境問題，中方已經多次表明立場，並也已經向美方提出了嚴正交涉。

對此，美國國務院回應說，蔡總統過境美國是基於美國長久以來的慣例，符合美台非官方關係性質，過境行程都會考量其安全、舒適、便利和尊嚴，並進一步表示，蔡總統的過境是私人和非官方性質。美國在台協會（AIT）主席莫健（James Moriarty）將在夏威夷迎接蔡總統。

美國參議員魯比歐則在台灣時間今天早上在推特上發文，針對中國要求美國阻止蔡英文過境夏威夷回應說，「錯誤壓迫人民的中國共產黨政府，沒有資格管美國要歡迎誰來（has zero say in whom the United States welcomes to our democracy），台灣是我們在亞洲最重要的民主夥伴之一，我們永遠歡迎蔡總統和其他台灣的官員到美國訪問」。

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