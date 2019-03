中國反對小英過境夏威夷 美參議員：沒資格管

2019-03-22 08:28

〔記者呂伊萱/台北報導〕總統蔡英文出訪太平洋友邦後將過境夏威夷,中國外交部昨表示「堅決反對美方這種安排」,也已向美方嚴正交涉。美國參議員魯比歐(Marco Rubio)今對此表示,壓迫人民的政權沒資格管美國要歡迎誰,台灣是亞洲最重要民主夥伴之一,「我們永遠歡迎蔡總統和其他台灣官員」。

總統蔡英文昨訪問帛琉、諾魯、馬紹爾群島等太平洋3友邦,並且將會過境美國夏威夷。

中國外交部發言人耿爽昨天在例會上說,中國堅決反對美方安排「這種過境」,並敦促美方「不允許蔡英文過境,不向台獨發出任何錯誤信號」。耿爽重申,「一中原則」是國際社會的普遍共識,關於台灣地區領導人在美國所謂的過境問題,中方已經多次表明立場,並也已經向美方提出了嚴正交涉。

對此,美國國務院回應說,蔡總統過境美國是基於美國長久以來的慣例,符合美台非官方關係性質,過境行程都會考量其安全、舒適、便利和尊嚴,並進一步表示,蔡總統的過境是私人和非官方性質。美國在台協會(AIT)主席莫健(James Moriarty)將在夏威夷迎接蔡總統。

美國參議員魯比歐則在台灣時間今天早上在推特上發文,針對中國要求美國阻止蔡英文過境夏威夷回應說,「錯誤壓迫人民的中國共產黨政府,沒有資格管美國要歡迎誰來(has zero say in whom the United States welcomes to our democracy),台灣是我們在亞洲最重要的民主夥伴之一,我們永遠歡迎蔡總統和其他台灣的官員到美國訪問」。

還想看更多新聞嗎?歡迎下載自由時報APP,現在看新聞還能抽獎,共9萬個中獎機會等著你:

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法: https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/