史上首次總統級開箱文！ 跟著網紅打開蔡英文的出訪行李箱

2019-03-21 23:59

〔即時新聞／綜合報導〕總統蔡英文目前正出訪南太平洋友邦，蔡英文的臉書專頁晚間貼出史上第一則總統級開箱文影片，讓網友得以跟著網紅志祺七七和魚乾的目光，一起打開蔡英文為了出訪而準備的行李箱，各式出奇不意的小物使得整部影片輕鬆歡樂，聽蔡英文分享出訪經驗，也讓網友得以一窺元首出訪的心路歷程。

打開行李箱，裏頭裝著充滿南太平洋風味的花襯衫，以及台灣造型的頸枕，蔡英文表示，頸枕的發明該得「諾貝爾獎」。在行李箱中有一大包零食袋，裏頭裝著而同樣該得諾貝爾獎宜蘭蜜餞及「吃一塊可以睡覺睡得好」的屏東日式煎餅。當然，泡麵也是不能少的。除了吃穿，總統也帶著此次出訪友邦的小國旗徽章，可以別在西裝胸前，蔡英文笑言，「表示你是團員，不會走丟。」

當總統前後對邦交國的認知轉變，蔡英文表示，「邦交國對我們的幫助真的很大，因為有正式的外交身分，所以他們在國際間替我們講話的時候都是理直氣壯，提高台灣的能見度，也代表了我們正式在國際組織裡的聲音。」談到最累的事時，蔡英文表示，「主人非常的盛情，那個菜是一道一道一直上。」至於最感動的事，蔡英文則說，「看我們的農耕隊、醫療隊跟當地的人民互動，看到我們的投入與當地人對他們的感謝很感動。」

蔡英文認為，「邦交的意義在於，理解不同地區的文化與人民生活的方式，還有我們可以相互協助或共同理念的地方。」

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