不制止韓粉還救台灣咧？她列5點狂轟韓國瑜

2019-03-23 15:39

〔即時新聞／綜合報導〕媒體人黃光芹之前專訪高雄市長韓國瑜卻意外遭韓粉圍剿、恐嚇，因此決定請辭。她昨天談起韓國瑜，認為韓國瑜看到惡韓粉以暴民手段威脅恐嚇，卻只敷衍兩句，「連句『母湯』都沒有，還救台灣咧？」

黃光芹昨天在臉書提出5點談起韓國瑜，首先，她認為韓國瑜到底是政客還是政治家，要看他會不會把才經過的選舉，推翻不算，「做幾個月就想漂走？在高雄打假球？」其次，黃光芹認為，韓國瑜對於2020選舉遲遲不表態，又與吳敦義唱和、等大轎來台、黃袍加身，「大內高手宮心計，與其他老國民黨人，有何不同？」而且手法更是推陳出新。

黃光芹接著又說，想選總統需要拿出政策，並質疑韓國瑜「拿得出什麼良方、願景救台灣？」、「拚經濟？拿什麼拚？」黃光芹也認為，韓國瑜雖然被捧為神，眼見惡韓粉以暴民手段威脅恐嚇，卻只在電視上敷衍兩句、說些無關痛癢的話，「連句『母湯』都沒有，還救台灣咧？」

黃光芹在最後一點表示，真正的領導者，會敢於開疆闢土、改變現況，但韓國瑜每天受韓粉保護、御用媒體諂媚奉承卻還樂在其中，「整天抱怨執政黨穿小鞋，小瞇小眼小家子氣。」

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