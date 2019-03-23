痛批朱立倫當政治領袖不及格 蔡正元勸「反過來擁韓」

2019-03-23 11:37

〔記者施曉光／台北報導〕日前公開表示國民黨如果再不直接徵召高雄市長韓國瑜參選總統，「還在玩什麼鳥初選，國民黨會下地獄」的前國民黨政策會執行長蔡正元，今天除了為國民黨主席吳敦義抱屈，把矛頭指向總統參選人朱立倫，痛批朱當初反核讓國民黨動彈不得，做黨主席又不扛責選總統，「為了擋洪秀柱搞防磚條款，洪秀柱破磚又被換柱」，自己參選後提名王如玄，讓國民黨再度崩盤，再搞出史上最爛的不分區名單，做為政治領袖完全不及格，奉勸朱碰到韓，還是反過來擁韓，比較實際。

蔡正元在臉書上撰文表示，吳敦義的處境的確令人感受什麼叫人情冷暖、功過不分，歷任職位表現傑出，但就是不討媒體與選民的喜歡，「始終不是流行款式，有苦勞由他做，有功勞沒他的份」，「只能嘆說時不我予」。

蔡正元話鋒一轉，「反觀朱立倫，反核反得國民黨動彈不得，在馬英九崩盤後，當了黨主席又不扛責選總統，為了擋洪秀柱搞防磚條款，洪秀柱破磚又被換柱，朱立倫提名王如玄，讓國民黨再度崩盤，又不知道怎麼收拾，利用邱毅抨擊蔡英文救選情，又在不分區名單一腳踢開邱毅，再搞出史上最爛的不分區，創下國民黨最低得票率。」

蔡正元說，朱立倫比吳敦義強的地方，就是會搞一堆媒體和名嘴，整天替他塗脂抹粉，維持討喜形象和高民調，「但是作為一個政治領袖，朱立倫完全不及格。」

蔡正元還說，「碰到韓國瑜這種茅坑裡出來的奇才，朱立倫還是反過來擁韓，比較實際。」

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