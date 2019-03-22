韓國瑜訪香港「太上皇」 港眾志：明顯是北京精心安排

2019-03-22 23:52

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜今天率團訪中，傍晚時抵達中聯辦訪問，停留近兩小時，引起香港立法會議員擔憂「台灣人民要對所有中共的統戰伎倆有所警惕，捍衛珍貴的民主。」

韓國瑜此行表明只為推銷高雄產品的經貿之旅，但最終行程卻兩度安插與中聯辦人員會面，一次在機場，下午更親身拜訪中聯辦主任王志民。香港本土政黨香港眾志連署聲明，「中聯辦無權代表香港，韓國瑜不應到訪中聯辦」。

立法會議員朱凱廸、區諾軒、梁耀忠聯合表示，韓國瑜此行以推銷高雄產品為由，避答記者所有政治提問，卻兩次與中聯辦人員見面，明顯與他口中說的經貿目標不符，依據一國兩制原則和《基本法》，高雄與香港的貿易肯定是香港特區政府的自治範圍，跟中聯辦沒有關係。

香港眾志認為，韓國瑜這種安排並不合適，也對香港市民發出錯誤的信息。

香港眾志強調，香港的一國兩制近年之所以變形走樣，其中的關鍵就是北京透過中聯辦高度控制香港內政，成了特區政府背後的「太上皇」。自1997年主權移交後，基於尊重香港制度，從未聽聞先見特首，再見中聯辦主任的情形。

香港眾志直言，韓國瑜這次打破成規，明顯是經過北京精心安排，看在香港人眼裏，正是為扭曲版本的一國兩制背書，助紂為虐。

香港眾志擔憂，一國兩制在香港已淪為騙局，他們樂見台港兩地密切互動，但也懇切希望台灣人民要對所有中共的統戰伎倆有所警惕，捍衛珍貴的民主。

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