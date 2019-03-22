力抗中國打壓！美英表態力挺台灣參與WHA

2019-03-22 19:37

〔記者彭琬馨／台北報導〕世界衛生大會將於5月底登場，我國是否能以觀察員身分獲邀出席會議，備受外界關注。美國在台協會今表示，美國政府持續支持台灣有意義參與包含國際刑警組織、世界衛生組織、國際民航組織等，以主權國家為會員資格的國際組織；英國政府也罕見透過英國在台辦事處表示，英國政府已向世衛表態支持台灣以觀察員身分參與WHA的態度。

2019年世界衛生大會預定5月20日到28日在瑞士日內瓦舉行。我國在2016年總統蔡英文上任後，因中國打壓，至今已有2年未收到WHA邀請函，2016年的邀請函上則是被加註一中原則。有媒體引述世界衛生組織發言人林德梅耶（Christian Lindmeier）說法指出，今年若沒有「兩岸諒解」（cross-strait understanding），不用期待台灣能獲得WHA邀請函，外界解讀此意味台灣今年要獲邀出席WHA大會機率恐怕不高。

針對台灣可能持續因中國打壓、無法獲邀參加世界衛生大會一事，美國在台協會（AIT）發言人孟雨荷（Amanda Mansour）今天重申，美國支持台灣參與不需以國家地位為前提的國際組織；對於需要以國家地位為前提的國際組織，美國則支持台灣有意義參與，這包括國際民航組織、國際刑警組織、WHO等。

孟雨荷並強調，台灣在對抗IS、委內瑞拉人道援助、對抗伊波拉疫情擴散以及其他全球議題上，都做出重要貢獻。將台灣排除在全球健康、安全與執法網絡之外，將產生危險的漏洞，被惡意行為者所利用；孟雨荷表示，美國讚許台灣在其所參與的60多個國際組織內所做出的重要貢獻，包括國際奧林匹克委員會。在台灣對國際做出更多貢獻之際，以及抵抗試圖限制台灣適當參與國際的勢力時，「美國將持續支持台灣」。

此外，英國政府也透過英國在台辦事處表示，英國政府已向世界衛生組織（WHO）表態支持台灣以觀察員身分參加今年的世界衛生大會（WHA），英國將會繼續支持台灣有意義地參與世界衛生大會 （WHA）。

英國去年在台灣未獲邀參加世界衛生大會時，是由英國副外相費爾德書面答覆議員質詢時對外表示，英國呼籲世界衛生組織（WHO）讓台灣以觀察員身分參與WHA。

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