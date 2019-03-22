余天酸韓國瑜輔選像演電影 網：被市政耽誤的韓導

2019-03-22 22:21

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜昨天（21日）以「妖怪」比喻民進黨癒合力驚人。今天宣誓就職的民進黨籍立委余天則「回敬」，韓國瑜自己才是妖怪。余天說，日前他在三重選舉的時候發現，韓國瑜來三重輔選的整個活動，「像在演電影一樣，整個道具、臨演通通弄過來，這是很不好的現象」。

根據《三立新聞台》報導，余天指出，韓國瑜輔選時所有的攤販都是韓國瑜自己帶來的，人也是外地帶來的，反而三重的本地人很少參加。余天以「演電影」比喻韓國瑜的輔選活動，直言「這是很不好的現象」。

對於民進黨2020總統大選的候選人有沒有可能推出「蔡賴配」？余天說，要看總統蔡英文出訪回國後2個人如何去協調，不過目前賴清德滿堅持的，「我在想協調也滿困難的」，要看協調小組怎麼去突破。

針對賴清德在臉書上重申「台獨」，余天說，台灣和中國保持一定的關係，對台灣人民有利，太過激烈去觸動對岸的敏感神經，「有時候這樣對台灣反而不好」。對於「賴清德和蔡英文現在是不是彼此在打空戰」，余天認為，每個人都可以表達自己的理想，這是民進黨最民主的方式。

批踢踢網友對余天指出的現象表示贊成，大酸韓國瑜，「韓導的專業當然是團隊出動」，「韓粉出征 ，自備道具，怕了吧 」，「宇宙大導演自導自演自編自帶人很正常」，「不愧是韓導啊，加上韓天電視台炒作，人氣就弄假成真了」，「被市政耽誤的韓導演」。

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