水上計程車今年開航？ 基隆港公司：還要研究

2019-03-22 17:08

〔記者林欣漢／基隆報導〕基隆市長林右昌今年2月說，正在與港務公司協調開水上計程車（Water taxi），有機會在今年開航成行，但今天基隆市議會市政考察，有議員質疑水上計程車適法性及可行性問題，對此，港務公司表示，還有很多層面要考量，安全要評估法令也要解套，還在研究中。

曾在基隆港務分公司擔任研究員多年，熟稔基隆港與郵輪業務現況的基隆市議會副議長林沛祥指出，每年4月到9月是郵輪旺季，為迎接如此密集的船班，水上計程車是否可行？

港務公司表示，水上計程車目前規劃要到光華塔、正濱漁港、和平島等地，構想是要促進觀光，也局部紓解陸上交通，但目前還在評估研究中，要從很多層面去考量，找專家學者討論，安全要評估，法令也要解套。

基隆市議會第19屆第1、2次臨時會市政考察，今天到西3碼頭倉庫瞭解西2至西8碼頭建設、港區線調整及都市計畫變更情形，港務公司簡報指出，佔地5539坪的西2、3倉庫，將斥資5億多元整建旅客中心，除了作為旅客候船大廳，還規劃文創與商業空間，預計明後年完工。

西4到6號碼頭將結合輕軌，興建西岸旅運複合商業大樓，招商面積4.168公頃，鐵道局已通過可行性評估，去年底通過也都市計畫變更，未來有複合商場、會議廳、遊艇業者進駐，希望能趕在今年第3季招商。

西6碼頭整建中預計明年初完成，西5、6號碼頭未來可能安排靠泊遊艇，未來浚深工程完成，連世界最大的郵輪也能停靠，去年基隆港郵輪旅客94萬人次，今年目標突破100萬。

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