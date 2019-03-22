蔡英文訪帛琉 參眾議會聯合決議文挺台

2019-03-22 15:05

〔特派記者蘇永耀／帛琉報導〕蔡英文總統今日在帛琉進行國是訪問，今日進行第二天行程，前往帛琉新都參訪行政及國會大樓，帛琉國會還以參眾兩院聯合決議文方式，強調台灣是帛琉的親密友邦。

蔡總統也感謝帛琉的支持，強調兩國繼續合作打拚，台灣並希望為太平洋區域做更多貢獻。

蔡總統今日上午先與雷蒙傑索總統進行晤談，隨後在雷蒙傑索陪同下進入國會，在朗讀後由帛琉眾議院副議長呈遞兩院聯合決議文給蔡總統。

根據帛琉第十屆國會兩院聯合決議文內容，決議名稱：「歡迎中華民國（台灣）總統蔡英文女士訪問帛琉，並感謝中華民國（台灣）對帛琉持續的慨援與支持」。

主文如下：

鑒於，

（1） 帛台兩國人民共享南島語族文化的深厚歷史淵源；

（2） 帛台建交後，基於對民主價值與人權自由之共同尊重，台灣成為帛琉慷慨可靠的親密友邦；

（3） 台灣透過技術團與動物生產計畫協助強化帛琉農業的永續發展以及糧食安全；

（4） 台灣基於對永續發展與可再生能源之重視，捐贈並協助在帛琉全國各地安裝太陽能設備；

（5） 台灣提供的經濟振興計畫有效強化了帛琉當地各類基礎建設、農漁業與環保計畫；

（6） 台灣透過台灣醫衛計畫派遣醫療團提供診療服務、醫護人員訓練並捐贈醫療器材，強化帛琉醫療體系的發展；

（7） 台灣提供獎學金計畫協助帛琉學子在臺灣取得學位後返國貢獻長才，並在帛琉提供華語教學與各類技職訓練；

（8） 台灣近來更提供「平價住宅」貸款，協助帛琉解決當地人民住屋短缺之危機；

決議：

基上，參、眾兩院特此歡迎中華民國（台灣）總統蔡英文女士訪問帛琉，並感謝中華民國（台灣）對帛琉持續的慨援與支持。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/