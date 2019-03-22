林峯正：台灣民主深化進展有限 對討黨產司法攻防憂心

2019-03-22 11:42

〔記者李欣芳／台北報導〕行政院不當黨產處理委員會積極追討國民黨黨產，但面臨被處分者訴諸司法攻防等困境，黨產會主委林峯正今天上午表示，目前為止，我們看到有清楚的民主選舉形式，但民主深化工程的進展非常有限，一般民眾對於轉型正義的民主深化裡必須前進的價值、理念或理想，了解相當有限，黨產會所做的每一個行政處分，每個被處分者都會到法院提行政訴訟或救濟。

林峯正說，舉例而言，黨產會本週二決議將婦聯會387億元財產命其移轉為國有，相信被處分人將提出司法救濟，但案子進了法院之後，他將開始憂心，因為從過去的經驗顯示，就黨產會先前認定婦聯會是國民黨的附隨組織一案，婦聯會提起行政訴訟，那一庭（指台北高等行政法院承辦合議庭）的法官卻認為黨產條例有違憲之虞，聲請釋憲。

林峯正表示，釋憲是法官的權利，但仔細看法官的釋憲聲請書，法官的理由是不該溯及既往，人民財產權是憲法明定要保障的，但為何要訂立黨產條例？法官似乎都不說，「我懷疑是不理解」。

他指出，黨產條例就是要矯正過去的不正義，既然是過去且時間很久，勢必有溯及的問題，勢必有違背法律裡時效的問題，正因要處理這些問題，才訂定黨產條例，盼突破時效限制與突破對財產權的處理而有特別規定，讓清理黨產可以進行，為何要訂這部法律因此有其依據，但法官對這點一字不論，就聲請釋憲。

林峯正說，外界有的人不明究裡，有人刻意選擇性詮釋此事，就說黨產條例違憲，大法官還沒講話，怎說是違憲？被處分的人這樣說就算了，其他人還有一些重要的媒體也這樣說，這是他擔心的，法官都如此，一般人民，他也有點擔心。

黨產會與台北教育大學今天舉辦「2019傅正與黨產研究國際學術研討會」，林峯正在開幕致詞時，做以上表示。

林峯正一開始談清理黨產，提及台灣民主深化的工程的進展非常有限，他認為可能是台灣採取比較寧靜革命式的民主轉型，比較不像是東歐各式各樣革命後共黨產倒台後的所進行的轉型正義，台灣是透過民主選舉，讓民主繼續深化，這也有好處，社會比較不會動盪，改變也不是那麼大，大家生活如常，但另一個問題出現了。

他說， 一般民眾對於所謂的轉型正義這樣的民主深化裡必須前進的價值、理念或理想，了解相當有限，黨產會有義務透過各種方式讓民眾接觸、引起討論，所以，有各式出版品、舉辦研討會、前兩天還開闢臉書專頁，而當前學術界對於轉型正義的討論一直很欠缺，相關的研究也非常少，他鼓勵年輕學者投入研究。

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