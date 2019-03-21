韓粉拆「瑜」字預言成王 他神拆解：是1月11日入土

2019-03-21 23:03

〔即時新聞／綜合報導〕中選會宣布2020總統大選將落在明年1月11日舉行，結果有韓粉今將韓國瑜的「瑜」字拆解，並解讀成「有一個人1月11日會成王」來力挺韓國瑜出面競選，引來網友狂噓，紛紛延伸出各種「說文解字」，將「瑜」字拆解成「1月11日入土」、「王八」等等，而有網友拆解「蔡英文」3個字後發現，蔡英文將連任總統。

有人把韓國瑜的「瑜」字，拆解成「王」和「俞」，解讀成「有一個人1月11日會成王」，但也有網友認為其中「王」又可拆成「一」和「土」，「俞」又分成「入」、「刂」和「月」，重新組合後意義為「1月11日入土」，讓許多網友笑翻，直呼「這超母湯，會被韓粉砲死」。

另外也有網友試著拆解「蔡英文」這3個字，不過這就略為複雜，第一要先將「蔡」字的「示」分為「二↑」，意即「二次上位」，第二「英」底下的「央」則代表「中央總統府」，第三「文」字則可看成「又」，最後將「蔡」跟「英」的兩個草字頭視為「1月11日」，總結就是「1月11日又（二次）當總統」。

對於這股說文解字的熱潮，許多網友紛紛留言「到底把宋楚瑜放在哪啦」、「等等中X要來抄作業了，大家趕快卡位準備上電視」、「我真的笑到爆」、「台灣人真的有那麼好騙嗎？媽的，就是有」、「要硬凹大家一起來」、「太好了！現在改名還來的及」。

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