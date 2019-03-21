小英出任務 啟程出訪南太要做這3件事

2019-03-21 16:08

〔記者姚介修/桃園機場報導〕總統蔡英文今天下午展開為期8天7夜的「海洋民主之旅」，她表示，讓政務順利推動，讓國家前進在正確的道路上，讓台灣持續在世界舞台上發光發熱，都是總統必須要做的事情，「我會全力以赴」。

總統於今天下午3點搭乘華航專機展開出訪行程展開為期8天7夜「海洋民主之旅」，將訪問帛琉、諾魯、馬紹爾群島，回程將過境美國夏威夷；友邦駐台代表都前往送行。

蔡總統在機場致詞表示，這次出訪有3個主要任務，第一個任務，就是國際合作。海洋跟民主是我們跟這些友邦國家的共通點，農業、醫療、科技就是台灣的專長，對於永續發展議題的熟悉，以及對台灣參與國際組織跟活動的支持，這是友邦可以給我們的協助。

第二個任務就是國際參與。這一次訪問帛琉、諾魯，會實地了解他們在全球永續發展議題上的努力跟貢獻，做為台灣的借鏡；而這次也受邀在馬紹爾群島舉辦的「太平洋婦女領袖會議」上發表演說，也會和與會的太平洋地區的領袖互動與交流。

第三個任務就是要讓台灣的努力被看見。在天涯海角，無論在遙遠的地方，我們的外交官、技術人員、醫療人員、商人與來自各領域的台灣人，在太平洋島國的努力跟付出，應該要讓我們國人更加的了解。

總統最後指出，在面對大選年時，很多人都思考政局的發展，「但是我不只是一個候選人，更是台灣的總統」，能讓政務順利推動，讓國家前進在正確的道路上，讓台灣持續在世界舞台上發光發熱，都是身為總統必須要做的事情，「我會全力以赴」。

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