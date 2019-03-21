韓國瑜「台獨比梅毒可怕」 前大學校長批「統一比愛滋可怕」

2019-03-21 13:40

〔記者顏宏駿／彰化報導〕高雄市長韓國瑜對賴清德的參選表示「台獨比梅毒可怕」，對此言論，前明道大學校長陳世雄在臉書貼文表示「統一比愛滋可怕」，獲得許多網友認同，紛紛按讚。

陳世雄說，打從國民政府撤退來台，台灣就是獨立的國家，目前的名字叫「中華民國」，有所謂自由的寶島、民主的台灣稱號。

他說，因為有台灣人的接納，從中國遷台的「外省人」才得以在此安身立命，當年老蔣還提到「殺朱拔毛」，把台灣當作反攻基地，台灣有自己的軍隊，就是一個獨立的國家，孰料韓國瑜現在不反共了，一聽到「台獨」就抓狂。

他說，韓國瑜一心只想到「兩岸一家親」，仰北京的鼻息做事，而北京政權對待人民就是專制獨裁，把所有人民當作監控的對象，只要對共產黨有意見，馬上「被消失」，看看劉曉波的遭遇，看看香港人的處境，新疆有150萬人進入勞改教育營，就知道生活在極權專制的政權下的悲哀。

他說，賴清德很「務實」地說出台灣的處境，但韓國瑜卻是一心想把台灣帶向統一，而統一的結果就是「死亡」，所以台灣民眾都知道「統一比愛滋可怕」。

陳世雄的意見獲得網友認同，網友回應說「梅毒可根治，但政治濫交的人罹愛滋，一輩子都好不了」。

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