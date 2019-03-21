確保新版身分證資安 徐國勇：不能有中資廠商

2019-03-21 13:27

〔記者黃欣柏／台北報導〕新版數位身分證預計明年10月起陸續換發，不僅證件登載項目引發討論，資安問題也備受關注。對此，內政部長徐國勇今接受網路媒體專訪時強調「資安就是國安」，新版身分證將會設計20道以上的防偽功能，而且承包商也絕對不能有中國或中資廠商。

徐國勇今指出，新版身分證會保留哪些欄位還未定案，但將會與自然人憑證結合，同時也可另外界接健保卡功能，而且使用時連讀卡機都不必準備，可比照悠遊卡使用近距離感應功能。

對於外界擔心的資安問題，徐國勇則重申會以「最小揭露」、「最大保護」兩大原則來設計新身分證，即使證件被人撿走，對方也只能讀取到非常少的資訊，「會比現在身分證上印的東西還要少！」

徐國勇強調，因為資安就是國安，內政部一定會謹慎處理資安問題，包括印製證件、製造晶片的廠商，內政部也都會嚴格管控，絕對不能有中國的資金、中國的廠商，「我在這裡不客氣地講，全世界想要攻打台灣的就只有中國，我們全國人的資訊都給中國，那還得了！」

此外，新版身分證是否印製國旗引發討論，前華視主播楊楚光日前為此撰文批評徐國勇「可能是民進黨的內的大統派」、「沒青天白日國旗的政見，中共最歡迎」等。徐國勇今也回應表示，自己多年前以獅子會會長身分到美國芝加哥參加年會時，就是站在最前面揮舞大國旗的人，「說我是心中沒國旗的人，對我不公平！」

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