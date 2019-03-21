評「韓流」現象 余天：放大話會露出馬腳

2019-03-21 11:49

〔記者謝君臨／台北報導〕民進黨立委余天於立委補選勝出時曾說，差點被「韓流」嚇到閃屎，感謝新北三重鄉親「用熱情的手、溫暖的心，能抵抗『韓流』」；余天今赴立法院宣誓就職後再針對「韓流」發表看法，強調他不喜歡每次放大話（的人），有時講得太多反而會露出馬腳，在最高巔峰時，如果沒有確切去做好事情，是一定會往下掉。

針對媒體提問「韓流」現象，余天強調，他不喜歡每次講都放大話（的人），人很多事情講出去你就必須要做到，有時候講得太多反而會露出馬腳，在最高巔峰的時候，往往你如果沒有確切的去做好事情，是一定會往下掉。

余天說，他競選的政見就是傾聽民意、滿足民意，之前在拜訪鄉親的過程中，只要是基層反映的事情，他都會優先處理，包括里長反映監視器管理問題，因為監視器以前是里長管理的，現在變成派出所管理，壞了之後要求修復或是重裝，拖很久都沒人管，變治安死角，這個問題要先解決。

對於余天、郭國文這兩名生力軍的加入，立法院民進黨團總召柯建銘說，今天以非常愉快的心情，來迎接我們兩位新當選的立委，兩位都身經百戰，余天會到內政委員會，他過去也長期在內政，也當過立委，非常「接地氣」，至於當過次長的郭國文也不遑多讓，兩位來對民進黨來說絕對是戰力加成。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/