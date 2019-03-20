韓國瑜見劉結一？ 陸委會：申請行程未明列

2019-03-20 21:55

〔記者鍾麗華／台北報導〕高雄市長韓國瑜22日將赴中國展開「港澳深廈」之行，據傳此行重頭戲是在26日的廈門，中國國台辦主任劉結一將專程飛到廈門與韓國瑜會面。對此，韓國瑜未置可否表示，一切尊重當地安排。不過，陸委會表示，韓國瑜赴陸申請案已獲許可，行程中並未列明會見國台辦官員的行程，不過，陸委會早有掌握，且持續與高雄市政府溝通中，但宜由高雄市政府對外說明。

陸委會強調，政府向來正面看待對等尊嚴、符合規範及不涉任何政治前提的兩岸交流。對於高雄市政府赴港澳及深圳、廈門的訪問，陸委會均持續與市府聯繫協調，提供必要協助。

陸委會指出，我們也注意到韓國瑜表示會遵循提醒兩岸交流注意事項，陸委會表示讚賞。維護中華民國主權和安全是台灣所有政治人物的責任，不分黨派也不分中央地方。希望國內相關人士參與兩岸交流活動，均能充分反映台灣社會對兩岸關係的主張與立場，共同拼經濟、顧主權。

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