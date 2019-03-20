綠委指勞軍捐多達969億 婦聯會：子虛烏有

2019-03-20 15:54

〔記者楊綿傑／台北報導〕黨產會昨天召開委員會，認定婦聯會財產為不當取得財產，387億將收歸國有，綠委李俊俋更進一步指勞軍捐實際上高達969億，要求政府應「一塊都不能少」收回，婦聯會今對此痛斥「子虛烏有」，強調婦聯會實際獲撥金額僅62億。

婦聯會指出，2年多來，黨產會任意推算婦聯會財產，不僅錯誤百出，甚至難以自圓其說。即以最核心的「勞軍捐款」為例，除前已有多份政府公文說明並非稅捐外，黨產會去年9月21日調查報告中，竟自行「推算」婦聯會民國44年至78年間收受金額高達240億，但根據同一報告中「74次分撥會議記錄」，婦聯會獲撥金額僅為65億（實際到會62億），全數指定用於辦理興建軍宅、勞軍等事項。

婦聯會批評，黨產會罔顧事實在前，李俊俋立委虛偽編派在後，甚至將總額由子虛烏有的240億加碼至969億，是信口雌黃、天方夜譚。婦聯會強調，有決心窮盡一切手段抗爭到底，這不僅僅是自身合法權益的保護，更是為維護中華民國民主法治根基的聖戰。

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