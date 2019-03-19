387億財產將被收歸國有 婦聯會：黨產會違法違憲

2019-03-19 17:33

〔記者楊綿傑／台北報導〕黨產會今召開委員會，決議將婦聯會387億元「不當黨產」收歸國有；婦聯會隨後也召開記者會大動作反擊，婦聯會主委雷倩痛批，黨產會罔顧事實且錯誤百出，相關作為已經違法違憲，都是政治考量，因此，後續會向高等行政法院提出撤銷行政處分，窮極一切司法手段全力抗爭到底，並籲民眾不要相信「假消息」。

雷倩開始說明前，率領律師團及工作人員，舉起標語高喊「婦聯會加油」，對於今天黨產會的處分，她坦言「非常驚訝與意外」，但有決心抗爭到底，也對「進步」之說感到非常可笑，她認為，黨產會先射箭再畫靶，不僅罔顧事實，也違法違憲。

雷倩說，關於勞軍捐款，不但曾有多份政府文件記載這並非政府稅捐，且連黨產會計算出錯也沒處理，在去年九月報告中居然用推算及推斷的方式，說婦聯會從民國44年到78年間取得的勞軍捐有240多億，但是根據他們同樣承認的具有公文書效力的「74次分撥會議」實際上婦聯會獲分撥只有65億，真正到撥只有62億，不但沒有那麼龐大，每一筆支出使用都有紀錄，黨產會根本是罔顧事實，錯誤推斷成460幾億。

雷倩也說，黨產會更是違憲違法，在整個過程中許多人提出爭議，包括目前台北高等行政法院2庭6位法官，因為有違憲疑慮而去釋憲，黨產會當時說會停止審判不予上訴，轉而去面對大法官，既然有違憲之虞停止審判了，現在為何為婦聯會財產做更嚴厲處分，實為政治考量，在挑動社會不安。

雷倩還說，行政法院兩庭聲請釋憲都指出，黨產條例除了違反憲法所保障的平等權、財產權等基本人權之外，也違反了憲法第一條、第二條等內容。這也就是說，民進黨政府利用全面執政、立法院絕對優勢的權力和地位，任意制定法律，破壞民主法治的基本原則，侵害人權，其嚴重程度已到了破毀中華民國法治國家的地步，侵害人民的主權。

雷倩強調，黨產會既要做東廠，婦聯會有決心一定抗爭到底，也呼籲全國各地愛自由、愛民主的民眾，一起反抗此政權，未來會窮盡所有司法手段，對抗黨產會用行政裁量權、行政決策的迫害。

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